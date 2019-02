Zbigniew Ziobro zaostrza kary. Prof. Płatek: "Jest źle przygotowany do pełnienia służby"

Ministerstwo Sprawiedliwości nowelizuje kodeks karny. Po śmierci Pawła Adamowicza szef resortu chce, by wyroki zapadające w sądach były wyższe, niż obecnie. Ten pomysł krytykuje prof. Monika Płatek, karnistka.

Projekt nowelizacji zakłada wprowadzenie bezwzględnego dożywocia, wyszczególnienie nowych przestępstw: jak przygotowanie do zabójstwa i przyjęcie zlecenia na nie. Nowy kodeks karny ma również wiązać się z zaostrzeniem kar dla gwałcicieli oraz pedofilów.

"Sprawiedliwość to nie pobłażliwość. Kary muszą być na tyle surowe, by skutecznie odstraszały przed popełnianiem przestępstw. Muszą być jednocześnie na tyle elastyczne, aby sądy miały możliwość orzekania wyroków adekwatnych do winy" – podkreśla resort Zbigniewa Ziobry.