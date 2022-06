Mroźne odkrycie naukowców. Poznali tajemnicę epoki lodowcowej

Wpływ bram oceanicznych

Okazuje się, że prawdopodobna przyczyna utworzenia się pokryw lodowych kryje się właśnie w bramach oceanicznych. To one kontrolowały przepływ ciepłych wód niesionych przez prąd północnoatlantycki. Model pokazał, że otwarte bramy oceaniczne na terenie Kanadyjskiego Archipelagu Arktycznego powodowały utworzenie się lodu morskiego w północnej Kanadzie i osłabienie ciepłego prądu północnoatlantyckiego. Tym samym dochodziło do ochłodzenia Skandynawii, rozprzestrzeniania się lodu i w konsekwencji do rozwoju epoki lodowcowej.