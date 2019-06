Mrowiny. Rzucił koktajlem Mołotowa w dom. Teraz usłyszał zarzuty

Po zabójstwie Kristiny z Mrowin 49-latek rzucił koktajlem Mołotowa w dom. Mężczyzna usłyszał zarzuty spowodowania pożaru, który mógł zagrażać życiu ludzi.

Do zdarzenia doszło 15 czerwca w czasie mszy w intencji zamordowanej 10-letniej Kristiny. 49-letni mężczyzna rzucił koktajlem Mołotowa w stronę zabudowań jednej z posesji w Mrowinach. Wcześniej policja odwiedziła dwóch mężczyzn z tej rodziny. 49-latek myślał, że chodzi o śmierć dziewczynki, jednak się pomylił.

- Przyznał się do tego zarzutu i wyraził skruchę. Mówił, że działał pod wpływem emocji i że w jego rodzinie jest dziecko w wieku dziewczynki, która została zamordowana - powiedział Prokurator Rejonowy w Świdnicy Marek Rusin. - Czytał też wpisy w internecie dotyczące zabójstwa - dodał prokurator. 49-latkowi grozie 8 lat więzienia.

To jednak nie wszystko. Śledczy podczas poszukiwań sprawcy morderstwa znaleźli u 55-latka w pobliskiej gminie Żarów zdjęcia pornograficzne z udziałem dzieci.

55-latek nie przyznaje się do stawianego mu zarzutu, został aresztowany na trzy miesiące. Grozi mu do 12 lat więzienia.

Mrowiny. Śmierć 10-letniej Kristiny. Kulisy sprawy

Policja zatrzymała w tej sprawie Jakuba A. 22-latek usłyszał zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem oraz podżegania innej osoby do udziału w zabójstwie.

Jak ustalił dziennikarz WP Sylwester Ruszkiewicz, przyczyną okrutnego mordu na 10-letniej Kristinie była zazdrość. Podejrzany był bowiem zakochany w jej matce, a dziewczynka miała stać na drodze do związku. Mężczyzna wykorzystał fakt, że ofiara go znała i dlatego wsiadła z nim do samochodu. 22-latek, jak wynika z ustaleń śledczych, wywiózł ją 5 kilometrów od domu i zadał jej 32 ciosy nożem.