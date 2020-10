Nowy lek na COVID-19? Jak pediatra z Przemyśla wywołał szturm na apteki

"Twierdzę, że przy tym sposobie leczenia w ciągu 48 godzin można ustabilizować co najmniej 99 proc. ciężkich przypadków w Polsce przebywających obecnie w leczeniu szpitalnym, a po tym okresie następuje okres kilkudniowego zdrowienia" - napisał na stronie internetowej swojej przychodni dr Włodzimierz Bodnar z Przemyśla. Jego śmiałe słowa wywołały lawinę komentarzy.

Do komentowania doniesień o amantadynie wzywani są w mediach społecznościowych m.in. prof. Krzysztof Simon ze szpitala zakaźnego we Wrocławiu czy prof. Wojciech Szczeklik z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jak dotąd większość jest sceptyczna wobec twierdzeń lekarza z przychodni w Przemyślu. Jednak WP dotarła również do naukowców, którzy z taką terapią wiążą nadzieje (o tym w dalszej części tekstu).