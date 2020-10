Koronawirus. USA. Remdesivir oficjalnie uznany lekiem na COVID-19

Do walki z COVID-19 w Stanach Zjednoczonych od dawna stosuje się remdesivir. W maju FDA wydała zezwolenie na stosowanie leku w nagłych wypadkach, dzięki czemu szpitale otrzymały możliwość leczenia pacjentów hospitalizowanych z powodu choroby. Środek podano nawet prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi, który jeszcze niedawno zmagał się z zakażeniem.

Koronawirus. USA. Remdesivir zatwierdzony

Do zatwierdzenia remdesiviru odniósł się już sam dyrektor koncernu farmaceutycznego, który podkreślił, że "od początku pandemii COVID-19 Gilead nieustannie pracował nad znalezieniem rozwiązania dla tego globalnego kryzysu zdrowotnego".

- To niesamowite znaleźć się w sytuacji, kiedy mniej niż rok od najwcześniejszych doniesień o przypadkach choroby znanej obecnie jako COVID-19, mamy w USA zatwierdzony przez FDA środek na leczenie, który jest dostępny dla wszystkich potrzebujących pacjentów - powiedział Daniel O'Day.

CNN podaje, że badania nad remdesivirem przeprowadziła m.in. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). Wynika z nich, że lek miał "niewielki wpływ" na utrzymanie przy życiu hospitalizowanych pacjentów lub nie miał go wcale. U niektórych pacjentów lek miał teżw niewielkim stopniu skrócić czas powrotu do zdrowia.