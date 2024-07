"Można było tego uniknąć". Apel po tragedii, wskazuje na istotny przedmiot

- Tak dokończyła się cała ta tragedia - podkreśla Kluska. - Po prostu opuszczanie łodzi w takim przypadku, kiedy widzimy to dziecko, które wypadło za burtę i które płacze - a to jest symbol taki, że żyje, że oddycha - to jest to, co powinno uspokoić w tym momencie rodziców. A zadziałało to absurdalnie. No i stąd jest moja ta niewyobrażalna tragedia, że po pierwsze nie musieli wyskakiwać, a po drugie, jak już się zdecydowali, to powinni mieć ze sobą coś do pływania. To wielokrotnie powtarzam, jeżeli chcecie państwo, żebyśmy was uratowali, to dajcie nam szansę utrzymania się na powierzchni - dodaje.