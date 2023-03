Możliwości Mi-17 robią wrażenie. Rakiety S-8 zrównały pozycje Rosjan

Szturm na rosyjskie pozycje pod Chersoniem. Piloci Mi-17 przeprowadzili kolejną udaną misję. Bez litości zaatakowali rosyjskie pozycje pod miastem. Całą akcję nagrał dron towarzyszący pilotom wojskowych maszyn w trakcie ataku. Na nagraniu widać, jak Mi-17 wystrzeliwuje salwę rakiet S-8, po czym wypuszcza flary. Później to samo robi drugi pilot. Dzięki skutecznej akcji Ukraińców na żołnierzy Putina spadł grad pocisków. Poranny atak obrońców Kijowa przyniósł bolesne straty okupantom, którzy stracili co najmniej sześciu żołnierzy i kilka wozów opancerzonych. Mimo wycofania się Rosjan z Chersonia, ciężkie walki w tym regionie trwają dalej, a obie ze stron konfliktu regularnie do ostrzału pozycji używają ciężkiej artylerii.