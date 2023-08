Możliwe burze z gradem. Najnowsza prognoza pogody

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Miejscami przelotne opady deszczu. Na południowym wschodzie i wschodzie zanikające burze. Prognozowana wysokość opadu podczas burz do około 15 mm. Lokalnie w dolinach górskich oraz na północnym wschodzie możliwe krótkotrwałe mgły ograniczające widzialność do 400 m. Temperatura minimalna od 8 stopni miejscami na północy i w rejonach podgórskich, około 11 stopni w centrum do 13 stopni na południowym wschodzie. Wiatr przeważnie słaby, na północy okresami umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni. Podczas burz wiatr w porywach do 60 km/h.