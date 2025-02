"Możemy mieć kryzys". Trzaskowski uderza w imigrantów i Lewicę

Czy powinniśmy zwiększyć liczbę deportacji i ostrzej reagować wobec imigrantów popełniających przestępstwa na terenie Polski? Na to pytanie kandydat KO odpowiedział " całkowicie tak ".

- Jako prezydent miasta dostaję mnóstwo tego typu raportów od wielu, wielu miesięcy, że mamy rzeczywiście zagrożenie, że ta przestępczość rośnie. Na razie to są niewielkie liczby, Warszawa jest miastem bezpiecznym, ale widzimy pewnego rodzaju trendy, jeżeli chodzi o naszych gości, głównie ze wschodu - powiedział Rafał Trzaskowski na antenie radiowej Jedynki.

Na uwagę prowadzącego, że według polityków Lewicy trend ten jest wręcz odwrotny, Trzaskowski powtórzył, że "mamy zagrożenie odrodzenia się grup przestępczych". Doprecyzował, że głównie są to gangi ze wschodu, które "w tej chwili wchodzą do Polski" i póki co "gnębią dziś swoich współobywateli, dlatego część tych przestępstw nie jest rejestrowana". - Nie mamy w tej chwili kryzysu, ale możemy ten kryzys mieć - podkreślił.