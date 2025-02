"Może zadziałać". Netanjahu o planie Trumpa ws. Strefy Gazy

- Trump przedstawił nową, śmiałą wizję i to jest jedyny plan, który moim zdaniem może zadziałać - powiedział Netanjahu w niedzielę wieczorem w Jerozolimie podczas spotkania liderów organizacji żydowskich w USA.

Trump od dwóch tygodni mówi o swoim planie przejęcia kontroli nad Strefą Gazy przez USA i trwałego przesiedlenia mieszkających tam Palestyńczyków. Propozycja spotkała się ze stanowczym sprzeciwem państw regionu, przez wielu komentatorów jest uważana za niemożliwą do realizacji.

Strefa Gazy jest obecnie zamieszkana przez 2,1 mln ludzi. Palestyńska półenklawa jest niemal całkowicie zniszczone trwającą ponad 15 miesięcy wojną Izraela z terrorystyczną organizacją Hamas, która kontroluje to terytorium. Obecnie trwa zawieszenie broni, ale perspektywy jego przedłużenia są niepewne.

Izraelski przywódca nawiązał do wypowiedzi Trumpa z zeszłego tygodnia, w której zasugerował, że jeżeli Hamas nie wypuści wszystkich zakładników porwanych 7 października 2023 r., Izrael powinien wstrzymać obowiązujący rozejm i "rozpętać piekło".

Jak na razie nie rozpoczęły się poważne rozmowy mające ustalić warunki drugiej fazy rozejmu. Według mediów izraelskich, Netanjahu jest im niechętny. Wielu prawicowych polityków nawołuje też do nieprzedłużenia umowy i wznowienia walk z Hamasem.

Specjalny wysłannik USA na Bliski Wschód, Steve Witkoff, zapowiedział, że Trump dąży do drugiej fazy rozejmu, która ma wejść w życie. USA, Egipt i Katar pośredniczą w rozmowach. Izraelska delegacja udała się do Kairu, by rozmawiać o utrzymaniu rozejmu.