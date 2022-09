"Może z głodu nie umrę". Emerytka szczera do bólu, uderza w PiS

Wirtualna Polska przeprowadziła sondę na targu na warszawskiej Pradze. Zapytaliśmy Polaków o szalejącą inflację, która w sierpniu osiągnęła rekordowy poziom (16,1 proc.). - Jestem przerażona na progu emerytury, bo nie wiem, jaki będzie mój dalszy los. Czy będzie mnie stać, żeby utrzymać to PRL-owskie mieszkanie? - pytała na bazarze jedna z kobiet. - Może z głodu nie umrę, ale jest tragicznie ciężko - stwierdziła inna seniorka. - Jak mam na coś ochotę, a nie ma kasy, to muszę się tylko obejść smakiem - powiedziała kolejna. W czasie sondy pomiędzy kupującymi na targu doszło do kłótni o PiS. - Mamy dobry rząd. Tylko PiS! - mówiła jedna z kobiet. - Głosuj na nich, kobito, głosuj. Mieszkam za granicą i wstyd mi za Polskę, wstyd! - krzyczała w odpowiedzi druga. - Ten rząd powinien się podać do dymisji, bo nie umie rządzić. Praworządność, odblokowanie pieniędzy unijnych, o co chodzi? Przecież to jest proste! To skandal! Wstyd gdziekolwiek pokazać za granicą, że się jest Polakiem - mówiła inna z kobiet, która włączyła się do dyskusji. - To jest granda, granda! - krzyczała kolejna. Seniorzy krytycznie odnieśli się też w sondzie do 13. i 14. emerytury. - Dają z jednej strony, a zabierają z dwóch - usłyszeliśmy. - To jest śmiech na sali, ochłap rzucony, nic więcej. Kiełbasa wyborcza - mówili.