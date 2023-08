"Może grzmieć, może padać, ale to jest Pol'and'Rock". Tłumy na festiwalu

W Czaplinku rozpoczął się Pol'and'Rock Festival. To już 29. edycja popularnego wydarzenia organizowanego przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na festiwal znów przyjechały tłum, którego nie przestraszyły deszcze i wichury. Pan Kamil w rozmowie z reporterem WP Jakubem Bujnikiem przyznał, że to już jego czwarta wyprawa. - Nawet wziąłem młodszą siostrę, 17-letnią, żeby zobaczyła jak wygląda najpiękniejszy festiwal na świecie - mówił. Podkreśla, że gorsza pogoda go nie zniechęciła. - Może grzmieć, może padać, ale to jest Pol'and'Rock - mówi. Inni uczestnicy z trudem powstrzymywali swój entuzjazm. Podkreślają, że mają wielkie nadzieje wobec przyszłorocznego festiwalu. Będzie to wtedy jubileuszowa, 30. edycja.

