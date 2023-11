Moździerz dla WOT pod lupą prokuratury

W dokumencie poseł sugeruje, że zarząd Zakładów Mechanicznych "Tarnów" S.A. miał doprowadzić do wprowadzenia w błąd "przedstawicieli Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej, co do istotnych okoliczności dotyczących możliwości produkcyjnych lekkiego moździerza piechoty LMP 2017 i parametrów oferowanego sprzętu". W efekcie, zdaniem posła, doszło "do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości, w kwocie około 31,7 mln zł na szkodę Skarbu Państwa".