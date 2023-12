Mówił o skadalu. Kołodziejczak odpowiada Horale

Poseł PiS Marcin Horała uderzył w Michała Kołodziejczaka. Na antenie Polsatu mówił o skandalu, twierdząc, iż fakt, że "Koalicja Obywatelska wzięła go na listy i dostał się do Sejmu, to wielka tragedia". O słowa Horały zapytaliśmy Kołodziejczaka w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. - Szkoda się do tego odnosić. Człowiek, który poróżnił społeczeństwo, które mieszka na terenach CPK, człowiek, który stoi za wywłaszczaniem ludzi bez ich zgody - mówił poseł. - Też bym się wkurzył na ich miejscu, gdybym był w Prawie i Sprawiedliwości, a do Koalicji Obywatelskiej dołączył taki Kołodziejczak, który pokaże, że wyborcy PiS mogą mieć swój głos w innej partii - kontynuował lider Agrounii.

