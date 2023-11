Motorniczy pokazał, co po kursie zastał w tramwaju. W sieci zawrzało

"Przejrzeć monitoring i wlepić mandat"

"Cóż, chodzę czasem do lasu na grzyby, więc taki widok mnie w ogóle nie dziwi - pewnego rodzaju ludzie w lasach porzucają tony śmieci, to co dla takiego za problem, rzucić je na podłogę autobusu?" - zastanawia się Magda.