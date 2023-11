"Ceny chyba z księżyca". Polacy narzekają na drożyznę na cmentarzach

Polacy tłumnie ruszyli na cmentarze, by upamiętnić swoich zmarłych. Dla wielu to spory wydatek. - Dwie stówy mnie kosztowało. Kupiłam wkłady i kwiaty. Ale grobów mam dużo - mówi jednak Polek odwiedzających cmentarz w rozmowie z Wirtualną Polską. - Święto drogie, ale nie liczyłam. Sporo, szukałam, by coś troszeczkę tańszego było, bo nie stać emerytki jednej, mąż nie żyje - mówi inna z rozmówczyń. - Dzisiaj wszystko jest tak drogie, że nie wiem skąd te ceny, chyba z księżyca przywożą, to jest szok - dodaje. Inni wskazują, że można się wcześniej przygotować, zrobić wiązanki samemu lub też wybrać np. mniejsze kwiaty. Nasz dziennikarz zapytał także Polaków na cmentarzach, jak zapobiegać tzw. hienom cmentarnym.

Rozwiń