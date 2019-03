Moskwa: amerykański dyplomata chciał wsiąść do samolotu z pociskiem moździerzowym

W sobotę na moskiewskim lotnisku Szeremietiewo pracownik amerykańskiej ambasady próbował przemycić na pokład samolotu pocisk moździerzowy. Rosyjskie władze uznały ten incydent za prowokację.

Na miejsce natychmiast wezwano specjalistów, którzy orzekli, że rzeczywiście jest to pocisk, ale nie zagraża on bezpieczeństwu podróżnych. Został on bowiem pozbawiony materiału wybuchowego, choć nadal był wyposażony w zapalnik.