Morderstwo 12-latki w Liverpoolu. 15-latek skazany na dożywocie

Po zbrodni grał u kolegi w grę komputerową

15-latek - nazywany przez brytyjskie media "Chłopcem A" - został także oskarżony o bezduszne lekceważenie swojej ofiary. Po ataku, kiedy Ava leżała umierająca, on uciekł z miejsca zdarzenia, po czym kupił masło w sklepie i grał w "Call of Duty" u kolegi. Kiedy matka się z nim skontaktowała, bo szukała go policja, ten miał jej napisać jej SMS-a, że "nie pójdzie do więzienia".