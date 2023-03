Morderczy 8-latek. "Groził, że zabije wszystkich"

Kiedy 13-latek podszedł ponownie do chłopca, aby porozmawiać i wyjaśnić sytuację, 8-latek chwycił w kuchni za nóż do masła i poderżnął gardło starszemu chłopcu. W domu znajdował się kolega ofiary, który wyrwał nóż 8-latkowi i schował go.