Mord na Woli. Przerażające nagranie z miejsca zbrodni

Policja przekazała, że 6 osób usłyszała zarzuty w sprawie zabójstw na warszawskiej Woli. Od kilku dni mieszkańcy Warszawy żyją makabrycznym odkryciem w zrujnowanej kamienicy w samym środku miasta. W zamieszkałym przez bezdomnych budynku doszło do czterech morderstw. Służby udostępniły materiał filmowy, na którym widać pracę techników na miejscu zbrodni. Krew w żyłach mrożą ujęcia, na których wynoszone są zwłoki w białych workach. Według stołecznej policji brutalnych mordów dopuścił się obywatel Ukrainy 34-letni Adrij S. Sąd właśnie zdecydował o trzymiesięcznym areszcie dla podejrzanego o zabójstwa. Wobec pozostałych pięciu osób, które nie powiadomiły o przestępstwie, a o nim wiedziały, decyzja ma zapaść później. Przyczynę śmierci czterech mężczyzn wykaże sekcja zwłok. Ich stan wskazywał na to, że były tam co najmniej od kilku miesięcy. Ciała znalezionych mężczyzn były okaleczone i przysypane śmieciami, odnaleziono je po zgłoszeniu morderstwa na policję 46-letniej obywatelki Ukrainy. Śledczy wciąż nie ustalili tożsamości ofiar. Ponieważ wersje niektórych przesłuchanych się wykluczają, śledczy będą poszukiwali kolejnych świadków.

