Morawiecki wywoła tymi słowami burzę? Był pytany o brexit

Odnosząc się do przejmowania przez Brukselę kolejnych kompetencji, ocenił: - Myślę, że to zmierza w złym kierunku i ostatecznie doprowadzi do implozji Unii Europejskiej. Zdecydowanie uważam, że Unia Europejska jest bardzo cenną organizacją z punktu widzenia obszaru wolnego rynku, współpracy w ramach rynku wewnętrznego, różnych swobód, swobody przepływu kapitału, ludzi, towarów i usług. Ale im więcej kompetencji jest nabywanych i przejmowanych przez Komisję Europejską, tym - jak można zaobserwować - mniej do powiedzenia ma suwerenne państwo.