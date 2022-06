Morawiecki wygra śliwowicę? Wiceminister komentuje propozycję Ziobry

Zbigniew Ziobro podczas wtorkowej konferencji prasowej zaprezentował dwa dokumenty dotyczące KPO: jeden został przyjęty przez rząd w kwietniu 2021 roku, a drugi zawierał kamienie milowe zatwierdzone niedawno przez Komisję Europejską. W ocenie ministra sprawiedliwości oba dokumenty różnią się od siebie, z czym nie zgadza się premier Morawiecki. - Pan premier wyraził inne zdanie, dlatego mam propozycję w konwencji honorowej do pana premiera, by zechciał przyjąć zakład, a stawką tego zakładu będzie polski dobry alkohol Śliwowica Łącka - powiedział Ziobro, apelując do szefa rządu o wskazanie konkretnych zapisów umów. O niecodzienną propozycję ministra zapytaliśmy wiceszefa MSZ Piotra Wawrzyka. - Ja z reguły mam zasadę, że się nie zakładam. Jeżeli już, to wolałbym nalewkę truskawkową, a najlepiej z Bielin, bo tam są najlepsze truskawki - odparł polityk w programie "Tłit" WP.