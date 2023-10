Morawiecki w Kaliszu: Tusk groził, że powiesi prezydenta. "Niby wierszem"

- Donald Tusk parę miesięcy temu groził naszemu prezydentowi, panu Andrzejowi Dudzie, że powiesi go na sznurze, wykorzystując do tego niby wiersz poety. Ale on miał czelność grozić panu prezydentowi powieszeniem na sznurze, bo tak tą jego wypowiedź odebrały miliony osób, tak odebrali ją Polacy. On grozi naszym legalnie wybranym instytucjom, szefom instytucji, że wyprowadzi ich siłą - grzmiał Morawiecki na spotkaniu w Kaliszu.