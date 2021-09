Morawiecki: Tusk został okiwany przez mafie VAT-owskie

- Wspomniane 22 miliardy złotych to zaledwie połowa kwoty, która rok w rok jest przeznaczana na jeden tylko program 500 plus. A co z 13. i 14. emeryturą? Piątką Kaczyńskiego? Drugą połową programu 500 plus? Innymi programami socjalnymi rządu? One są finansowane albo z długu, albo z podatków sektorowych, które ta władza wprowadza co roku. To jest prawdziwe kłamstwo VAT-owskie - oburzył się ekonomista.