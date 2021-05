Morawiecki przyznaje się do błędu. "Program nie wyszedł tak, jakbyśmy chcieli"

"Program Mieszkanie plus nie wyszedł tak, jakbyśmy chcieli"

- Pięciolatka Prawa i Sprawiedliwości to prawie 1 mln oddanych mieszkań do użytku. Teraz ruszamy z programem, który ma pozwolić ruszyć jeszcze szybciej. Program "Mieszkanie plus" nie wyszedł tak, jakbyśmy chcieli. Mówię to z otwartą przyłbicą. Dlatego teraz zmieniamy założenia - zapowiedział Morawiecki.