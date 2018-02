Morawiecki przerwał milczenie. Skomentował głośny wpis Tuska

Premier Mateusz Morawiecki broni się przez atak. W jednym z wywiadów odniósł się do krytycznych słów szefa Rady Europejskiej na temat nowelizacji ustawy o IPN. Nie zabrakło uszczypliwości.

Co na to Morawiecki? "Cóż, Donald Tusk jest dorosły i sam pracuje na swój wizerunek wśród rodaków. To zupełnie nieprawdziwe spojrzenie na rzeczywistosć. My, w odróżnieniu od naszych poprzedników, chcemy odkłamać fałszywe spojrzenie na naszą historię. Nasi poprzednicy nie zrobili w tym zakresie nic. Nawet nieprzyjazne nam międzynarodowe media informują teraz, że 'polskie obozy zagłady' to niewłaściwe sformułowanie. Jakiś efekt już osiągnęliśmy" - odparł premier w rozmowie z "Super Expressem".