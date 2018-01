Morawiecki przekona UE? "Przygotowuje się od tygodnia"

Premier Mateusz Morawiecki spotka się z szefem Komisji Europejskiej Jean-Claude'em Junckerem we wtorek wieczorem, a tematem rozmów będzie kwestia praworządności w Polsce - podały służby prasowe KE. Czy szef polskiego rządu obroni się przed sankcjami? Wicepremier Piotr Gliński ujawnił, że Morawiecki przygotowuje się do tych rozmów od tygodnia.

Szef KE poinformował o zaproszeniu Morawieckiego tuż po tym, jak zapadła decyzja ws. uruchomienia wobec Polski art. 7 unijnego traktatu, tco w konsekwencji może doprowadzić do wprowadzenia sankcji.

Rzeczniczka KE Mina Andreewa wyjaśniła teraz, że choć spotkania na tak wysokim szczeblu nie mają nigdy ustalonej agendy, to jednak zaproszenie Junkcera było związane właśnie ze sprawą praworządności w Polsce. Wtorkowa kolacja rozpocznie się o godz. 20.

- W UE mamy szerokie i udane sojusze. Sprowadzanie naszych relacji z Komisją Europejską do art. 7 to nieporozumienie. To barwny, ale jednak przypadek - przekonywał Szymański.