Morawiecki o aferze korupcyjnej. "PE się skompromitował"

- Przypuśćmy, że to jest tylko kilka osób związanych z tą aferą korupcyjną (...). Ale wyobraźmy siebie ilu rosyjskich agentów krąży wokół Parlamentu Europejskiego. Naprawdę mam bardzo poważne zastrzeżenia co do intencji ataku Parlamentu Europejskiego na Polskę, na inne kraje; co do wymądrzania się, jaki to PE nie jest praworządny. Dzisiaj maski opadły i PE powinien przed wszystkim zrobić porządek z samym sobą - skonkludował Morawiecki.