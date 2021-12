Morawiecki na szczycie V4. "Musimy potrafić chronić swoje granice"

Kwestia praworządności w UE na szczycie V4. Premier: mamy do czynienia z dyskryminacją

Na spotkaniu poruszono też temat praworządności. - Tutaj mam do powiedzenia jedną konkretną kwestię, otóż my kierujemy się podstawową zasadą: co jest dozwolone w jednym kraju UE, np. we Francji, czy w Niemczech, musi być dozwolone we wszystkich innych krajach UE. Inaczej mamy do czynienia z dyskryminacją - ocenił premier.