Morawiecki: na szczycie UE dalsza pomoc Ukrainie i status kandydacki do UE oraz kryzys energetyczny

Bruksela. Tematem rozmów m.in. kryzys energetyczny

- Będziemy także rozmawiali o bezprecedensowym kryzysie energetycznym, który jest dzisiaj przedmiotem dyskusji we wszystkich stolicach europejskich. Putin i Rosja dążą do destabilizacji w Europie, do tego, aby poparcie społeczne, wsparcie opinii publicznej dla Ukrainy osłabło - my temu przeciwdziałamy - zapowiedział także premier.