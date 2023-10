Morawiecki na konwencji PiS. "Śmieszne i żenujące"

- Proszę was, żebyście wyłączyli na kilka dni internet, Onet, TVN. W ogóle wyłącznie telewizor i internet. Nie czytajcie tych różnych artykułów, nawet publicystów 'symetrystów'. Wyjdźcie do swojej gminy, powiatu i rozejrzyjcie się wokoło. Zobaczycie co się realnie zmieniło wokół was. Czy jest jakaś nowa droga, której wcześniej nie było? Czy jest jakieś nowe boisko? A może jest nowy sprzęt w szpitalu powiatowym? A może ścieżka rowerowa, czy wyremontowanie remiz strażackich? I na podstawie waszej obserwacji podejmijcie decyzje - zaapelował.