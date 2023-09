Morawiecki może odetchnąć? Jeszcze nie wiadomo, czy to nowa tendencja

W drugiej połowie sierpnia 34 proc. ankietowanych zaliczało się do zwolenników rządu Mateusza Morawieckiego, to o 4 pkt. proc. więcej niż w lipcu. 37 proc. określa się jako przeciwnicy urzędującego gabinetu, to o 10 pkt. proc. mniej niż w poprzednim badaniu. 25 proc. badanych deklaruje obojętność wobec rządu, co oznacza wzrost o 5 pkt proc. w stosunku do badania z lipca. 4 proc. nie miało zdania.