Morawiecki wrzucił zdjęcie córki. Szybko ustalono, ile płaci za jej szkołę

Widać, że córka premiera uczęszcza do Szkoły Sióstr Nazaretanek. Nie jest to placówka publiczna. Za naukę trzeba słono zapłacić. Jak wynika z informacji na stronie szkoły, na samym początku rodzic musi wydać 1 200 zł na wpisowe. Potem co miesiąc opłaca czesne. W klasach I-IV to koszt 13 000 zł rocznie (1 300 zł miesięcznie). W klasach VII-VIII opłata roczna wynosi 14 000 zł (1 400 zł miesięcznie).