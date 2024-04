Morawiecki mówił o PiS-ie i Tusku. Publiczność buczała

- Po 15 października zostaliśmy, co tu dużo mówić, poturbowani, Musimy się na różne sposoby odbudować (...). Nie będzie żadnych szybkich rozwiązań prawdopodobnie. Życzyłbym sobie, żeby takie były, ale trzeba się nastawić na dłuższą perspektywę, na co najmniej kilka lat - powiedział Morawiecki. Po tych słowach obecni na sali ludzie zaczęli buczeć. - Cieszę się z waszego zdrowego sceptycyzmu, oby on był dobrą prognozą, ale lepiej się nastawić na trudną trasę - odpowiedział publiczności były premier.