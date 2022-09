Morawiecki mówi o III kadencji. Prof. Dudek: urzędowy optymizm

"Chcę powiedzieć jasno, chcę by to wybrzmiało: my kolejne wybory wygramy, dalej będziemy prowadzili dobrym kursem polskie sprawy. Tak, by nikt już nigdy Polakom nie zaciągnął hamulca" - powiedział premier Mateusz Morawiecki w wywiadzie opublikowanym w poniedziałek w tygodniku "Sieci". O komentarz do tych słów prowadząca program "Newsroom" w WP Agnieszka Kopacz-Domański zapytała prof. Antoniego Dudka z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. - Czy patrząc na najnowsze sondaże premier może być tak hurraoptymistyczny? - pytała. - Oczywiście, że nie. Natomiast on nie może mówić niczego innego - odparł gość programu "Newsroom". - Bylibyśmy wszyscy zaskoczeni, byłaby to sensacja dnia, czy nawet tygodnia, gdyby premier oświadczył, że liczy się z tym, że jego partia może przegrać najbliższe wybory. Tutaj urzędowy optymizm jest konieczny, a w przypadku Mateusza Morawieckiego jest oczywisty - mówił. - Ja nie przypominam sobie premiera w dziejach III Rzeczpospolitej, a było już ich sporo, który by w tej skali tryskał optymizmem jak premier Morawiecki. On jest absolutnie rekordzistą pod tym względem - dodał prof. Antoni Dudek.

