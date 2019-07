Morawiecki liderem sondażu zaufania. Pierwszy raz pokonał Dudę

Największym zaufaniem wśród Polaków cieszy się szef rządu Mateusz Morawiecki. Tym samym zdeklasował dotychczasowego lidera - prezydenta Andrzeja Dudę (2. w zestawieniu). Na podium znalazł się także prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Morawiecki - w sondażu IBRiS przygotowanym dla Onet - wyprzedził Dudę o niecały 1 proc. Pozytywnie o szefie rządu wypowiada się 45,8 proc. badanych. Prezesowi Rady Ministrów nie ufa za to 40 proc. ankietowanych. Andrzej Duda może liczyć na przychylne zdanie u 44,9 proc. respondentów. Nieufnie wobec prezydenta nastawionych jest 43, 9 proc.

Obaj politycy, jako jedyni, cieszą się większym zaufaniem niż nieufnością u ankietowanych. Mimo to urzędującemu Zwierzchnikowi Sił Zbrojnych lipcowy bilans jest mniej przychylny - współczynnik nieufności ankietowanych wzrósł o 5 pkt proc.

Dobrej passy nie ma także Beata Szydło. Byłej premier ufa 34, 7 proc. badanych, co przełożyło się na 5. lokatę w lipcowym zestawieniu. To jednak spadek o 3,5 pkt proc. z poprzednim sondażem. Tuż za nią, z wynikiem o 0,2 pkt proc. niższym, znalazł się Zbigniew Ziobro. Ministrowi sprawiedliwości nie ufa za to 53 proc. ankietowanych.