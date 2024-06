Morawiecki kandydatem na prezydenta? "To musi być as z rękawa"

Czy Mateusz Morawiecki byłby dobrym kandydatem PiS na prezydenta - z takim pytaniem Paweł Pawłowski zwrócił się do gościa programu "Newsroom" w WP byłego posła i europosła PiS Tadeusza Cymańskiego. - Nie będę się do tego odnosił personalnie - stwierdził Cymański, unikając odpowiedzi wprost. - Moim zdaniem szanse na wygraną przez obóz prawicowy istnieją i ma znakomite i wielkie walory kandydatura byłego premiera, ale trzeba też pamiętać o tym, co dowiodła praktyka, a najlepszym przykładem jest też tutaj prezydent Andrzej Duda, że żeby wygrać wybory prezydenckie, kandydat musi w pierwszej albo drugiej turze mieć więcej niż 50 procent poparcia - tłumaczył gość programu "Newsroom". - Bym obraził pana inteligencję i słuchaczy, gdybym ten temat ponad miarę rozwinął - dodał Cymański. - Decyzję, kto zostanie kandydatem obozu prawicowego, podejmie osobiście Jarosław Kaczyński. Nie zazdroszczę mu, natomiast, mówiłem to wielokrotnie, to musi być as z rękawa i osoba, która uzyska poparcie osób, które nigdy nie zagłosują na PiS - mówił gość programu "Newsroom". Jego zdaniem idealny kandydat powinien być "nieprzeciętnie przeciętny", ale przede wszystkim nie powinien być kojarzony politycznie. - I to jest chyba najsłabsza strona kandydatury, o którą pan pytał - dodał Tadeusz Cymański.

