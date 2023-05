Morawiecki i Ziobro. "Boks bez ograniczeń"

Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że jest w stanie wiele wybaczyć koalicjantom. Stwierdził, że reforma sądownictwa nie udała się Zbigniewowi Ziobrze ("wyszło im jak wyszło"). - Nic dodać nic ująć. Obywatele odczuwają to od wielu lat - komentował w programie "Tłit" poseł Polski 2050 Mirosław Suchoń. -Reformy są prowadzone w kierunku upolitycznienia wymiaru sprawiedliwości. Pytanie, dlaczego premier na to pozwala. Chodzi o pieniądze. To, co obecnie najbardziej interesuje funkcjonariuszy rządu PiS to wyciąganie pieniędzy z różnych funduszy. Takich nominatów, którzy zachowują się obrzydliwie, którzy drenują publiczne środki, jest na pęczki. Pierwszym punktem wspólnej listy spraw, którą uzgodniliśmy z PSL-em jest porządek w spółkach Skarbu Państwa. Mamy dokładny dokument. Powstanie niepolityczny komitet ekspertów. Panowie założyli rękawice i boksują się w ringu. To ewidentna wojna i boks bez ograniczeń. Nie ma sędziego. W rogu ringu leży sakwa pieniędzy i wojna między Morawieckim i Ziobrą toczy się o sakwę publicznych pieniędzy - dodał.