"Morawiecki i Czarnek rozdali miliardy". Jest zapowiedź raportu

W ministerstwach trwają audyty po starej władzy. Gość programu "Tłit" Wirtualnej Polski, minister nauki Dariusz Wieczorek zapowiedział ujawnienie raportu z audytu w w swoim resorcie. - Chcielibyśmy to przedstawić. Zobaczymy (kiedy przyp. red.). Myślę, że na dniach. W Ministerstwie Nauki trwają duże zmiany. Gość Michała Wróblewskiego przypominał jak szef ministerstwa Przemysław Czarnek samodzielnie zmieniał listy uczelni, które mają otrzymać granty. Podobnie było z listą punktowanych czasopism. - Pracują zespoły, ustalają punktację, po czym pan minister dopisuje lub skreśla kilkanaście czasopism i daje inne punktacje - przypominał szef resortu nauki. Poinformował jednak, że zmiany w tym zakresie już trwają. - Przywróciliśmy listę czasopism do listy, która była przygotowana przez Komisję Ewaluacji Nauki z czerwca ubiegłego roku - powiedział Wieczorek. Przekazał również, że tuż po wyborach, gdy premier Mateusz Morawiecki i minister Czarnek wiedzieli, że nie będą rządzić, przekazali znaczne fundusze uczelniom. - W samych obligacjach (...) rozdali 1,3 mld w formie obligacji różnym uczelniom. To najlepiej pokazuje, jak traktowali budżet państwa, jak traktowali pieniądze publiczne. Dodał również, że na razie te obligacje zostały wstrzymane, by proces przebiegał w sposób transparentny.