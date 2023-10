Morawiecki atakuje PO. Mówi o "zamachu na Jana Pawła II"

- 41 lat po pierwszym zamachu na papieża dziś mamy do czynienia z drugim zamachem na Jana Pawła II. Mamy do czynienia z zamachem na jego dziedzictwo, myśl i miłość do Polski - powiedział w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki. O rzekomy "zamach" oskarżył "środowiska bliskie Platformie Obywatelskiej".