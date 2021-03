Morawiecki apeluje: Zapisujmy się na szczepienia!

Trzecia fala COVID-19 nie odpuszcza. Piątek to kolejny dzień, w którym Ministerstwo Zdrowia poinformowało o prawie 26 tys. zakażeń . Łącznie od początku pandemii zachorowało w Polsce ponad 2 mln osób. Jak zauważają eksperci, jedynym skutecznym rozwiązaniem, aby globalnie zakończyć walkę z koronawirusem, jest przeprowadzenie ekspresowej akcji szczepień. W ostatnich dniach pojawiło się jednak sporo wątpliwości.

W związku z obawami, że preparat firmy AstraZeneca może negatywnie wpływać na krzepliwość krwi, w wielu krajach Unii Europejskiej zawieszono jej użycie. Na taki ruch zdecydowały się m.in. Niemcy, Francja i Włochy. W Polsce do takich decyzji nie doszło . - Mieliśmy do czynienia z pewną histerią, której rząd polski nie uległ - komentował Michał Dworczyk, koordynator rządu ds. szczepień.

Mateusz Morawiecki: Należy się szczepić

W czwartek po południu Europejska Agencja Leków jednoznacznie wskazała, że szczepionki AstraZeneki są w pełni bezpieczne. - Doszliśmy do wniosku, że nie ma związku między zakrzepami krwi a tą szczepionką. Wręcz przeciwnie, substancja ta może działać pozytywnie w chorobach związanych z krzepliwością krwi - powiedziała dr Sabine Straus. Do podobnych wniosków doszła Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) dzień wcześniej.