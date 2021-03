Nowe dane MZ. Podano dzienną liczbę zakażeń koronawirusem (19 marca)

Z danych Ministerstwa Zdrowia wynika, że minionej doby w Polsce wykrytych zostało 25 998 nowych zakażeń kornawirusem SARS-CoV-2. Infekcja przyczyniła się do śmierci kolejnych 419 osób. W miniony czwartek odnotowano o ponad 7 tys. mniej nowych przypadków koronawirusa. Największą do tej pory liczbę przypadków podczas trzeciej fali epidemii SARS-CoV-2 w Polsce (27 278) wykryto w czwartek 18 marca.

Koronawirus w Polsce. Nowe obostrzenia w całym kraju

Tempo, w jakim koronawirus rozprzestrzenia się w Polsce zmusiło rząd do podjęcia kolejnych kroków zmierzających do spowolnienia trzeciej fali epidemii. Od soboty 20 marca obostrzenia obowiązujące dotychczas w województwach: mazowieckim, pomorskim, warmińsko-mazurskim i lubuskim zostaną rozszerzone na cały kraj. Oznacza to m.in. zamknięcie galerii handlowych, obiektów sportowych, kin, czy teatrów. Dzieci z klas I-III, co najmniej do Wielkanocy wrócą do nauczania zdalnego, a po świętach rząd rozważy wprowadzenie nauczania hybrydowego.