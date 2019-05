Monika Płatek. To ona pokonała Scheuring-Wielgus i może zastąpić Biedronia

Robert Biedroń już dawno zapowiadał, że zrzeknie się mandatu europosła. Decyzją wyborców doszło jednak do dużego zaskoczenia, bo jego miejsca nie zajmie Joanna Scheuring-Wielgus. - Jestem gotowa - mówi WP prof. Monika Płatek, która jako pierwsza ma zastąpić Biedronia w Brukseli.

Robert Biedroń jako "jedynka" listy Wiosny do PE w okręgu warszawskim zdobył mandat eurodeputowanego. Zapowiadał jednak, że przed jesiennymi wyborami parlamentarnymi zrezygnuje z miejsca w Europarlamencie, aby pokierować kampanią wyborczą w kraju i stanąć na czele jednej z list do polskiego parlamentu.

Zapytaliśmy więc czy wie, kiedy dokładnie to nastąpi i czy na pewno tak się stanie. - Jestem na to gotowa. Czy Robert Biedroń zrezygnuje z mandatu, to pytanie do Roberta Biedronia - podkreśliła.