Monika Pawłowska potraktowana bez litości. Niespodziewany transfer z Lewicy oceniony

Prof. Ewa Marciniak z Uniwersytetu Warszawskiego była gościem programu "Newsroom" Wirtualnej Polski. Politolog odniosła się do głośnego transferu politycznego posłanki Moniki Pawłowskiej. - Perspektywa wyborców musi być zaskakująca i mam takie przekonanie, że doświadczają oni rozczarowania. Głosowali oni na osobę, która reprezentuje jakieś idee lewicowe - powiedziała rozmówczyni Agnieszki Kopacz. Politolog dodała, że jeszcze nie dawno posłanka na Twitterze miała zdjęcie z symbolami Strajku Kobiet, a aktualnie zostało ono już zmienione. - Pokładana ufność w to, że będzie reprezentowała idee właściwe dla Lewicy, to wszystko zostało naruszone - skomentowała prof. Marciniak. - Moim zdaniem chodzi o indywidualną karierę, a nie bycie zgodnym ze swoimi przekonaniami, bo one nie są komplementarne - przekazała politolog. - Szukajmy tutaj motywacji indywidualnych - zaznaczyła prof. Marciniak.

