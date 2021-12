Monika Miller trafiła do szpitala. Leszek Miller komentuje jej stan zdrowia

- Ponad 28 tysięcy zakażeń, ponad 400 zgonów… to liczby tylko z dzisiaj. Od początku pandemii zmarło ponad 80 tysięcy osób - to tak jak zlikwidować 2 miasta wielkości Żyrardowa. Czy to naprawdę w dalszym ciągu zbyt mało, żeby co niektórzy skretyniali celebryci przestali się odzywać? Czy jesteście w stanie wziąć odpowiedzialność za tych, którzy przez Was się nie zaszczepią i umrą? Pewnie nie. Możecie jeszcze bardziej mnie znielubić po tym wpisie. Szczerze? Mam to gdzieś. Nie będę jednak przykładała ręki do tego co się dzieje i powiem wprost! Ludzie szczepcie się! Nie wierzcie ignorantom. Oni wielu rzeczy już byli w stanie się wyprzeć. #szczepimysię — napisała na swoim facebookowym profilu.