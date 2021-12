Problem z pochówkiem. Niekończąca się pandemia koronawirua sparaliżowała branżę pogrzebową

– Gdy przyjeżdżamy po ciało do domu, mieszkania, nie zawsze wiemy, czy jedziemy do zmarłego bez COVID-19, rodziny nieobjętej kwarantanną. Pracownicy na wszelki wypadek ubierają się w kombinezony ochronne, bo ludzie ze strachu, obawy przed niezabraniem ciała nie zawsze chcą mówić prawdę. Rozwiązaniem w takiej sytuacji byłby dostęp do rejestru policji, która ma informację o miejscu zamieszkania osób objętych kwarantanną – wskazał.