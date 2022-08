Moment wypadku w Łukowie. Potrąciła 11-latkę na pasach, po chwili uciekła

Do potrącenia 11-latki na przejściu dla pieszych doszło na ul. Warszawskiej w Łukowie na Lubelszczyźnie. Moment zdarzenia nagrała kamera monitoringu. Kierująca audi 61-latka po kilkudziesięciu sekundach odjechała z miejsca zdarzenia do domu. Matka dziewczynki zdążyła zapisać numer rejestracyjny audi. Policjanci szybko zlokalizowali właścicielkę auta. Okazało się, że kobieta miała ponad pół promila alkoholu w organizmie. Twierdziła, że wypiła piwo w domu tuż po zdarzeniu drogowym. 11-latce nic się nie stało. Matka dziewczynki przekazała, że kierująca autem 61-latka wyszła z pojazdu i zapytała o stan dziecka, podając do siebie numer telefonu. Kobieta po kilkudziesięciu sekundach miała wsiąść do auta i odjechać. W sprawie prowadzone jest postępowanie. Lubelska policja opublikowała to nagranie ku przestrodze, by pokazać, że nawet chwila nieuwagi na drodze może doprowadzi do tragedii.