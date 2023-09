Moment katastrofy samolotu Ił-76. Należał do grupy Wagnera

Katastrofa rosyjskiego samolotu z wagnerowcami. Na rosyjskojęzycznych kanałach na Telegramie czy kontach na platformie X pojawiło się nagranie przedstawiające moment rozbicia się samolotu Ił-76 na lotnisku w Mali w trakcie lądowania. W pewnym momencie Ił-76 z olbrzymią prędkością zjeżdża z pasa startowego i wpada w dół, co skutkuje potężną eksplozją, której towarzyszą kule ognia i kłęby czarnego dymu. Oleksandr Kowalenko, ukraiński komentator wojskowy, na Telegramie napisał, że w katastrofie zginęło 140 osób, w tym żołnierze armii Mali i najemnicy z grupy Wagnera. Do wypadku miało dojść 23 września, jednak dopiero teraz w sieci pojawiło się nagranie z katastrofy. Niewykluczone, że wypadek ma drugie dno. Po tym jak w sierpniu zestrzelono prywatny odrzutowiec Jewgienija Prigożyna nad Rosją, wagnerowcy nie mogą spać spokojnie. Przyczyna katastrofy nie jest na razie znana. Źródła w Mali podają, że mogła być to usterka techniczna, a do wypadku mógł przyczynić się problem ze zbiornikiem paliwa. Nieoficjalnie mówi się również o błędzie załogi lub ostrzale.