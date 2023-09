Moment bestialskiego ataku Rosjan na Konstantynówkę. Rakiety spadły na targ

Koszmar zwykłych Ukraińców trwa. W środę Rosjanie dopuścili się kolejnego ataku rakietowego w obwodzie donieckim. Jeden z pocisków spadł na zatłoczony targ w samym centrum Konstantynówki. Agencja Reutera udostępniła nagranie, które zarejestrowała kamera monitoringu. Widać na nim, że w pewnym momencie ludzie zaczynają patrzeć się na niebo, ponieważ nad ich głowami akurat leciały pociski. Nagle dochodzi do uderzenia w stragany, co poprzedza przeraźliwy huk. Następnie dochodzi do potężnej eksplozji, której towarzyszą wielkie kule ognia i kłęby czarnego dymu. Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, udostępnił to nagranie, przekazując wyrazy współczucia rodzinom ofiar. Zginęło 16 osób, a co najmniej 20 zostało rannych. Do ostrzału miasta okupanci użyli ogromnych rakiet S-300, w wyniku czego zniszczonych jest wiele okolicznych sklepów i domów. Zełenski zaznaczył, że zginęli niewinni ludzie, a liczba ofiar może wzrosnąć. Prezydent Ukrainy określił działania Putina jako "podłe i nieludzkie".