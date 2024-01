Moment ataku pilota MiG-29. Pociski z USA spadły na Rosjan

Brawurowy atak z powietrza na froncie w okolicach Ługańska. Po Instagramie i platformie X krąży nagranie z momentu ataku na rosyjskie cele w obwodzie ługańskim. Ukraińcy pochwalili się materiałem, na którym pilot myśliwca MiG-29 wystrzeliwuje rakietę AGM-88 HARM z USA. Co więcej, dzięki zamontowanej kamerze 360 stopni na hełmie pilota, przez chwilę możemy się poczuć, jakbyśmy to my byli w kabinie MiG-a. Wyraźnie widać kokpit myśliwca, a moment ataku amerykańską bronią obrazuje, jak wygląda to z perspektywy żołnierza w środku. Odkąd Ukraina zyskała możliwość wykorzystywania pocisków AGM-88 HARM, życie rosyjskiej obrony przeciwlotniczej stało się dużo trudniejsze. Nowoczesna broń z USA pozwala na eliminowanie rosyjskch celów bez konieczności poznania jej dokładnej lokalizacji. Wszystko dlatego, ze rakiety naprowadzają się na emisje radiolokacyjne generowane przez radar wykrywania lub kierowania ogniem systemu przeciwlotniczego.